Стрельба в школе в России: школьники и очевидцы публикуют видео с места происшествия

Кадр из видео с места происшествия: vk.com/izhevsk.life

Стрельба произошла в школе российского города Ижевск. В результате инцидента, по неофициальным данным, погибли 13 человек, среди них семеро детей. Очевидцы и школьники публикуют видео с места происшествия.

Как пишет Telegram-канала Mash, по неофициальным данным, в результате стрельбы погибли 13 человек, среди них семеро детей.

Очевидцы и школьники публикуют в социальных сетях видео с места происшествия.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Врач ижевской школы рассказала Telegram-каналу SHOT, что в здании было слышно как минимум 20 одиночных выстрелов. В момент, когда началась стрельба, она успела забежать в кабинет и забаррикадировалась.

Telegram-канала Mash передает, что МВД по Удмуртии уже возбудило уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия".

Всех детей из школы №88 в Ижевске эвакуировали полностью, в аудиториях и залах никого не осталось.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина проник в школу, убил охранника, затем начал стрелять в детей. По данным МВД по Удмуртии, нападавший погиб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989636-strelba-v-shkole-v-rossii-shkolniki-i-ochevidtsy-publikuyut-video-s-mesta-proisshestviya/