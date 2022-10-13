Аким Алматы ответил на критику о поливе деревьев в городе

Дерево. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района города рассказал о поливе зеленых насаждений, передает корреспондент NUR.KZ.

Горожане рассказали акиму о том, что по проспектам Абая и Алтынсарина и по улице Саина провели капельное орошение, но деревья там сухие. Алматинцы предложили провести полную инвентаризацию всех зеленых насаждений в городе и провести санитарную вырубку, а также пересмотреть технологию прокладки капельного орошения.

В ответ Досаев заявил, что в городе есть люди, которые категорически против вырубки даже больных деревьев.

"Мы до конца года примем правила по уходу за зелеными насаждениями. В данном документе также будут прописаны правила и четкие критерии по прокладке капельного орошения. Мы решили привлечь все институты ботаники для исследования состояния деревьев, чтобы постепенно обновить зеленый фонд города", - сообщил аким.

Ранее депутаты маслихата Алматы заявляли, что подрядчики не ухаживают за городскими деревьями, из-за чего часть из них уже засохла. Кроме того, в городе насчитали более 80 тыс. аварийных деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992503-akim-almaty-otvetil-na-kritiku-o-polive-derevev-v-gorode/