Высаженные деревья высыхают без полива в Алматы

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Депутаты маслихата Алматы заявили, что подрядчики не ухаживают за городскими деревьями, из-за чего часть из них уже засохла. Кроме того, в городе насчитали более 80 тыс. аварийных деревьев.

Как передает телеканал "Хабар 24", деревья высыхают потому, что подрядчики попросту перестают их поливать.

Отмечается, что в рамках акции "Жасыл Алматы" планировалось высадить в городе миллион деревьев, однако в маслихате насчитали только более 700 тысяч, 20 процентов которых уже высохли.

При этом депутаты подчеркнули, что каждая компания обязана была ухаживать за саженцами в течение двух лет после высадки.

На сегодняшний день в электронный реестр зеленых насаждений города включено около 4 млн деревьев, из которых более 80 тыс. находятся в аварийном состоянии - с гнилью, дуплами, оборванной корневой системой.

В Алматы параллельно реализуется программа озеленения, рассчитанная на три года.

"Мы увидели парки в районе спецЦОНа. Большие поля, где стоят мертвые деревья. Когда стали выяснять, оказывается, Казахское общество глухих не смогло справиться с тем объемом деревьев, на который они замахнулись. И это очень грустно.

Я считаю, что нужно наказывать такие компании. Нужно отзывать лицензию. Нужно их штрафовать и не допускать к тендерам компании, ТОО, которые совершили такое", - заявил депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев.

Напомним, в конце июля алматинцы пожаловались на вырубку якобы здоровых деревьев на проспекте Гагарина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981663-vysazhennye-derevya-vysyhayut-bez-poliva-v-almaty/