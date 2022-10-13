"Случаи нападения собак участились": единые правила выгула собак появятся в Алматы

Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правила содержания и выгула животных в Алматы появятся в этом году. Об этом стало известно во время встречи акима Ерболата Досаева с населением Ауэзовского района города, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города заявила, что вечерами в 11 микрорайоне темно, нет достаточного освещения и много бродячих собак. Из-за животных детям страшно выходить на улицу.

Аким города отметил, что в 11 микрорайоне завершается капитальный ремонт дворов, после этого там появится наружное освещение.

"Что касается вопроса бродячих животных, проблема действительно серьезная. Случаи нападения собак на людей, к сожалению, участились. Городу нужны единые правила содержания и выгула собак.

Акимат собирается внести в маслихат предложение по поводу отлова животных. Надеемся, что до конца года такой документ будет принят и с нового года таких проблем уже не будет", - сообщил аким.

Ранее Досаев также рассказывал, что в городе стандартизируют автобусные остановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992502-sluchai-napadeniya-sobak-uchastilis-edinye-pravila-vygula-sobak-poyavyatsya-v-almaty/