Астанчан предупредили о пробках на дорогах и задержках общественного транспорта

Автомобили на дорогах Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На дорогах Астаны в связи с проведением мероприятий международного уровня и временными ограничениями движения на дорогах наблюдаются пробки и задержки общественного транспорта, передает .

В CTS предупредили, что в столице в настоящее время на дорогах наблюдается значительное снижение скорости движения транспорта, вследствие чего образовываются заторы. Кроме того, общественный транспорт в общем потоке трафика отстает от установленного расписания.

"Просим пассажиров заблаговременно планировать свои маршруты и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Для отслеживания автобусов и дорожной ситуации советуем использовать приложения 2GIS или Яндекс.Карты", – говорится в сообщении.

Водителей также просят быть максимально внимательными на дорогах и отдавать приоритет общественному транспорту.

Напомним, сегодня, 12 октября, в Акорде состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Какие еще важные мероприятия международного уровня ожидаются на этой неделе, можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992303-astanchan-predupredili-o-probkah-na-dorogah-i-zaderzhkah-obschestvennogo-transporta/