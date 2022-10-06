Карагандинцы предложили запустить в городе двухэтажные автобусы

Автобус в Караганде. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Астана/Astana TV

Жители Караганды требуют запустить для общественного транспорта двухэтажные автобусы. Они считают, что по-другому проблему с дефицитом общественного транспорта не решить, передает телеканал "Астана".

В Караганде ежедневно на линию выходят только 70% машин, нужных для перевозки горожан. Власти города говорят, что не хватает автобусов, водителей и субсидий. Тем временем в Сети можно увидеть множество видео возмущенных пассажиров.

Однако ситуация из года в год не меняется, говорят жители. По их словам, добраться из одного района в другой в Караганде очень сложно.

"Это ужас! Автобусов очень мало. Очень много студентов. Это либо битком, либо не успеваешь на пары, из-за того что просто нет автобусов. Я выхожу из дома в шесть утра. Добираюсь до города только в семь или восемь. Зимой будет еще хуже, уехать будет просто невозможно", – рассказала Асель Курганбаева, жительница Караганды.

В акимате города сообщили, что решение проблемы упирается в деньги. Сейчас на линию выходит всего 310 автобусов, и это только 70% от необходимого числа. Не хватает водителей, кроме того, в автопарках недовольны и субсидиями.

Поездка стоит 80 тенге, но ее реальный расчетный тариф – 300 тенге, говорят чиновники. Разницу за каждого пассажира – 220 тенге – государство обязалось компенсировать.

Как сообщает телеканал, из бюджета города на эти цели выделяют около пяти с половиной миллиардов тенге. Но, по данным автопарков, потребность составляет более 14 млрд тенге.

"Пока мы не введем до конца дифтариф, мы не увидим прозрачность. Можем верить на слово, но мы хотим конкретно убедиться после введения дифтарифа и будет ясно – на сколько нужно субсидировать автопарки", – сказал Асыл Тулеубаев, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Караганды.

По словам чиновника, электронная система оплаты за проезд и дифференцированный тариф должны показать истинные расходы автопарков. Тогда и решится вопрос по повышению субсидий.

Однако карагандинцы реально смотрят на проблему и требуют выпустить на линию двухэтажные автобусы.

"Двухэтажные автобусы побольше запустить. Начинать уже. Сколько можно на картинках нам показывать? Чем мы хуже? Нам надо поменять мышление", – отметила Галина Лапкина, жительница Караганды.

Власти города обещают закупить 90 новых автобусов. Но горожане знают цену этим обещаниям и готовят теплые вещи.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области заявил, что Караганда должна стать более комфортным для проживания городом. По его словам, существующий с 2007 года генплан города устарел. Его необходимо комплексно обновить с учетом передовых разработок урбанистов и мнения общественности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991322-karagandintsy-predlozhili-zapustit-v-gorode-dvuhetazhnye-avtobusy/