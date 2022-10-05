"Уже пишется песня": участник "Детского Евровидения" от Казахстана о подготовке к конкурсу

Давид Чарлин. Фото: instagram.com/david.charlin/

Зампред правления АО "Агентство "Хабар" Данияр Менилбеков на брифинге СЦК рассказал о подготовке к Junior Eurovision 2022, передает корреспондент NUR.KZ.

Менилбеков сообщил, что детский вокальный конкурс в этом году пройдет в декабре в 20 раз в Армении, городе Ереване.

"Гран-финал планируется провести 11 декабря. Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире по телеканалу "Хабар" в 21:00. В конкурсе примут участие исполнители из 16 стран мира", — добавил он.

По его словам, представлять Казахстан будет юный исполнитель Давид Чарлин. Ему 12 лет, он занимается музыкой около трех лет и профессионально – последний год.

"По национальности я армянин, но в душе, конечно, казах и, конечно, жду поддержки от всех казахстанцев. И вообще от всех. Подготовка идет хорошо, уже пишется песня, надеюсь, в течение месяца выложим клип на эту песню.

Волнение, конечно, тоже есть, так как на мне большая ответственность. Но я надеюсь, что оправдаю ожидания зрителей, в первую очередь и тех людей, кто в меня поверил и посчитал меня достойным представлять Казахстан на детском Евровидении", — сказал он.

Продюсер Жан Муканов сообщил, что песню для Давида пишет Хамит Шангалиев - автор треков Ержана Максима и Каракат Башановой.

"Они с этими песнями заняли вторые места. Я говорю маэстро: "Вы уже дважды принесли вторые места, но, наверное, пора уже за первым пойти". Песня будет о любви к родине. До конца этого месяца мы должны представить песню. Приступили к работе", — добавил Жан Муканов.

Напомним, в прошлом году Казахстан занял восьмое место на "Детском Евровидении".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991245-uzhe-pishetsya-pesnya-uchastnik-detskogo-evrovideniya-ot-kazahstana-o-podgotovke-k-konkursu/