Казахстан занял восьмое место на "Детском Евровидении - 2021"

Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы. Фото: junioreurovision.tv/Anfres Putting/EBU

Накануне, 19 декабря, в Париже завершился конкурс "Детское Евровидение-2021". Представители Казахстана Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы заняли 8-е место, сообщается на официальном сайте конкурса.

Обладательницей главного приза стала 14-летняя представительница Армении Малена - она набрала 224 балла. На втором месте конкурсантка из Польши Сара Джеймс, набравшая 218 баллов. Завершает тройку лидеров представитель Франции Энзо со 187 баллами.

Представители Казахстана 11-летний Алинур Хамзин и 9-летний Бекнур Жанибекулы стали восьмыми - они набрали 121 балл. Юные казахстанцы исполнили песню "Ертегі әлемі".

Отметим, что Украина заняла 6-е место в конкурсе, а Россия - седьмое. В десятку лучших вошли также Грузия, Азербайджан, Северная Македония и Италия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1947422-kazahstan-zanyal-vosmoe-mesto-na-detskom-evrovidenii-2021/