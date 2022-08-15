11-летний алматинец представит Казахстан на "Детском Евровидении-2022" (видео)

Давид Чарлин. Кадр из видео: instagram.com/david.charlin

11-летний Давид Чарлин будет представлять Казахстан на "Детском Евровидении-2022" в Ереване. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице агентства "Хабар".

Алматинец Давид Чарлин стал победителем прошедшего в Актобе вокального конкурса "Baqytty bala-2022", благодаря чему и получил право представлять свою страну на "Junior Eurovision 2022".

Конкурс пройдет в столице Армении – Ереване – в декабре этого года.

Напомним, Казахстан дебютировал в "Junior Eurovision" в 2018 году. Страну представила Данэлия Тулешова, исполнившая​ песню​ "Өзіңе сен". Она​ заняла​ шестое место.

В 2019 году второе место на конкурсе с песней "Арманыңнан қалма" занял Ержан Максим.

В 2020 году из-за пандемии "Детское Евровидение" проводилось дистанционно, все выступления были представлены в записи. Казахстан на конкурсе представляла Каракат Башанова с песней Forever, по итогам голосования жюри и зрителей она стала второй среди 13 участников.

В прошлом году Казахстан представлял дуэт Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы. По итогам голосования они заняли 8 место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1983122-11-letniy-almatinets-budet-predstavlyat-kazahstan-na-detskom-evrovidenii-2022-video/