Когда могут дать отопление в Алматы, рассказали в акимате

Отопление. Иллюстративное фото: pixabay.com

Погода в Алматы пока радует горожан, но по ночам столбики термометров показывают 7-9 градусов. Когда дадут отопление в алматинских квартирах, корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе акимата города.

Как сообщили в акимате, по устоявшейся практике отопительный сезон должен начинаться при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток.

"Однако, как и в прошлом году, отопительный сезон может начаться раньше, если установится прохладная погода", — отметили в администрации города.

Между тем отопление уже стали подключать в Астане: с 27 числа там подключали социальные объекты – школы, детсады и так далее, а с 29 сентября – и жилые дома.

"Казгидромет" сообщает, что сегодня столбики термометров в Алматы поднимутся до +16...+18 градусов, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990809-kogda-mogut-dat-otoplenie-v-almaty-rasskazali-v-akimate/