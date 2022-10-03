Какой будет погода в казахстанских мегаполисах в начале недели

Осень в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 3 октября, в Астане и Алматы ожидается по-осеннему прохладная погода, в Шымкенте еще сохраняется тепло. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, по данным метеослужбы, сегодня столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Более холодная погода ждет астанчан - здесь воздух прогреется лишь до +9...+11 градусов. При этом в столице ожидается небольшое усиление ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте пока сохраняется теплая погода - в третьем мегаполисе ожидается +20...+22 градуса тепла. Скорость ветра составит от 8 до 13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на большей части страны ожидается ухудшение погоды, в связи с чем в регионах объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990691-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstanskih-megapolisah-v-nachale-nedeli/