Улицу Саина вновь частично перекроют в Алматы

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей и гостей южной столицы предупреждают о частичном перекрытии улицы Саина, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

Как сообщили в ведомстве, в связи с проведением дорожных работ будет частично перекрыто движение с 21:00 3 октября до 6:00 4 октября на Юго-Западном съезде транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Торайгырова и с 21:00 4 октября до 6:00 5 октября на Юго-Восточном съезде указанной развязки.

"Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - обратились к алматинцам и гостям города в управлении.

Напомним, ограничения на различных участках улицы Саина в Алматы начали вводить с 9 сентября текущего года. Позже алматинцам вновь напомнили о перекрытии некоторых участков улицы Саина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990741-ulitsu-saina-vnov-chastichno-perekroyut-v-almaty/