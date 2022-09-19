Алматинцев вновь предупредили о временном перекрытии улицы Саина

Дорожный знак. Фото: pixabay.com

Управление городской мобильности предупредило алматинцев о временном перекрытии улицы Саина в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как пояснили в ведомстве, в связи с проведением дорожных работ из-за частичного перекрытия будет затруднено движение на следующих участках дорог:

по восточной стороне улицы Саина в северном направлении – от улицы Шаляпина до улицы Жандосова – с 21:00 19 сентября до 06:00 20 сентября;

по западной стороне улицы Саина – от улицы Жандосова до улицы Торайгырова – с 21:00 20 сентября до 06:00 21 сентября и с 21:00 21 сентября до 06:00 22 сентября;

по восточной стороне улицы Саина – от улицы Жандосова до улицы Торайгырова – с 21:00 23 сентября до 06:00 24 сентября и с 21:00 24 сентября до 06:00 25 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что эти работы были запланированы.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", — обратились в акимате к жителям Алматы.

Напомним, что ограничения на различных участках улицы Саина в Алматы начали вводить с 9 сентября текущего года. Жителей южной столицы уже не раз предупреждали о перекрытии дороги по улице Саина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988463-almatintsev-vnov-predupredili-o-vremennom-perekrytii-ulitsy-saina/