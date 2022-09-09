Улицу Саина снова частично перекроют в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Управление городской мобильности Алматы предупредило жителей и гостей южной столицы о частичном перекрытии улицы Саина - некоторые участки улицы будут закрыты из-за дорожных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в ведомстве, в связи с проведением дорожных работ будет затруднено движение:

с 21.00 9 сентября до 06.00 10 сентября по западной стороне улицы Саина от улицы Шаляпина до проспекта Абая;

до 06.00 по западной стороне улицы Саина от улицы Шаляпина до проспекта Абая; с 21.00 10 сентября до 06.00 11 сентября по западной стороне улицы Саина от улицы Шаляпина до улицы Жандосова;

до 06.00 по западной стороне улицы Саина от улицы Шаляпина до улицы Жандосова; с 21.00 10 сентября до 06.00 11 сентября по восточной стороне улицы Саина от улицы Улугбека до проспекта Абая в северном направлении;

до 06.00 по восточной стороне улицы Саина от улицы Улугбека до проспекта Абая в северном направлении; с 21.00 до 06.00 с 12 по 14 сентября по восточной стороне улицы Саина от улицы Улугбека до проспекта Абая в северном направлении.

"Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - обратились к алматинцам в управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987095-ulitsu-saina-snova-chastichno-perekroyut-v-almaty/