Снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике

Снежный барс. Иллюстративное фото: Pexels

В кадр фотоловушки, установленной в Алматинском заповеднике, попал снежный барс. Соответствующий видеоролик был опубликован в Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

"Он был замечен 23 февраля 2022 года. В объектив фотоловушки хищник попал с двумя детенышами", - говорится в сообщении.

На территории Алматинского заповедника обитают примерно 24-26 особей снежного барса. Ирбисы проживают на высоте 1200-4900 метров над уровнем моря, отмечается в сообщении комитета.

Напомним, в начале сентября зоолог рассказал, что в последнее время снежные барсы перестали бояться людей и начали спускаться достаточно низко.

Также мы писали о любопытном снежном барсе, попавшем в фотоловушку в Национальном парке "Алтын Эмель". На опубликованных кадрах животное вначале подходит ближе к камере, а затем начинает играть с фотоловушкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990696-snezhnyy-bars-popal-v-fotolovushku-v-almatinskom-zapovednike/