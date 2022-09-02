Снежные барсы стали жителями Алматы, заявили ученые

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Снежные барсы перестали бояться людей и спускаются достаточно низко. Более того, ирбисы живут в черте современных границ Алматы – в Бостандыкском и Медеуском районах. Об этом во время рассказал заведующий лабораторией териологии (млекопитающие) центра мониторинга снежного барса, член Wildlife Without Borders Алексей Грачев, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам зоолога, на сегодня в пределах Алматинского заповедника и Иле-Алатауского национального парка обитают 23 снежных барса, пять из них - и вовсе в черте города.

Благодаря фотоловушкам удается изучать популяцию снежных барсов и мониторить их поведение круглый год. Зоолог отмечает, что близко расположенный к экосистемам снежного барса мегаполис с постоянно ускоряющимся темпом роста населения и развитием инфраструктуры негативно влияет на существование вида. Это может привести к исчезновению барса из исконных мест обитания.

Как отмечает Грачев, фактически в настоящее время снежный барс обитает в черте современных границ города - в Бостандыкском и Медеуском районах. Животное является миролюбивым и без признаков агрессии, говорит ученый. Помимо этого, барс уже знаком с машинами, автодорогами. У ученых есть даже фото из фотоловушки, на котором барс изображен на фоне ночного города.

"В некоторых урочищах вокруг Алматы ирбисы встречаются уже с высоты 1200 м. Это примерно уровень Кок-Тобе! В основном, так низко ирбисы спускаются в зимнее время, но в местах, где фактор беспокойства со стороны человека минимален, эти хищники обитают и в летнее время.

Также мы предполагаем, что у ирбисов, обитающих вблизи крупного мегаполиса, начал формироваться поведенческий паттерн безбоязненного отношения к людям", - сообщил зоолог.

Животные при постоянном контакте с человеком перестали воспринимать его как врага, считает ученый.

На пользу пошла пандемия коронавируса - во время ограничительных мер, когда жители Алматы не могли посещать горы, барсы стали появляться в тех местах, где обычно было много людей, возвращаясь в привычные места обитания.

К слову, ученый отметил, что сами барсы могут болеть и умирать от коронавируса. Опасность в плане болезней для барса представляют люди, а также отдельные животные и бродячие собаки.

Также Грачев рассказал, что некоторые ирбисы имеют собственные фото-паспорта - ученые идентифицируют барсов по уникальному рисунку на шерсти.

Между тем популяция барсов находится под угрозой не только из-за болезней. По результатам социального опроса, проведенного среди жителей города Алматы, выяснилось, что проблемы города напрямую связаны с проблемами сохранения снежного барса в окрестных горах. Из-за загрязнения воздуха в городе и недостаточного количества парков и скверов жители Алматы тянутся в горы, мешая ирбисам.

"Иными словами, решение проблемы загазованности города и обеспечения горожан парками и скверами будет способствовать выживанию снежного барса", - считает зоолог.

Грачев отмечает, что нужно скорректировать зону заповедного режима, поскольку в настоящее время она не охватывает многие ключевые места обитания снежного барса. Строительство новых объектов туристической инфраструктуры в местах обитания снежного барса необходимо либо запретить, либо проводить с учетом мнения специалистов-зоологов.

"Действующие объекты туристического бизнеса, такие как высокогорный каток Медеу, горные курорты Шымбулак, "Ой-Карагай", "Лесная Сказка", Табаган, Алматау и так далее, получая экономическую выгоду от использования горных экосистем, должны участвовать в сохранении снежного барса, в соответствии с концепцией экосистемных услуг", - считает Алексей Грачев.

Поток туристов в горах, уверен он, нужно регулировать с учетом динамики популяций диких животных.

"Круглогодичное и стихийное пребывание людей в горах вокруг Алматы ограничивает доступ животных к зимним местообитаниям. Из-за сильнейшего фактора беспокойства животные вынуждены использовать труднодоступные и малопригодные участки, что сокращает шансы их выживания", - объяснил зоолог.

Он призвал воздержаться или ограничить посещение туристических троп в ущельях Аюсай, Алма-Арасан, БАО, Чин-Тургень, Каскелен с января по апрель - это время считается периодом размножения барсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985875-snezhnye-barsy-stali-zhitelyami-almaty-zayavili-uchenye/