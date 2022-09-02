Снежные барсы стали жителями Алматы, заявили ученые
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Снежные барсы перестали бояться людей и спускаются достаточно низко. Более того, ирбисы живут в черте современных границ Алматы – в Бостандыкском и Медеуском районах. Об этом во время брифинга на площадке РСК рассказал заведующий лабораторией териологии (млекопитающие) центра мониторинга снежного барса, член Wildlife Without Borders Алексей Грачев, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам зоолога, на сегодня в пределах Алматинского заповедника и Иле-Алатауского национального парка обитают 23 снежных барса, пять из них - и вовсе в черте города.
Благодаря фотоловушкам удается изучать популяцию снежных барсов и мониторить их поведение круглый год. Зоолог отмечает, что близко расположенный к экосистемам снежного барса мегаполис с постоянно ускоряющимся темпом роста населения и развитием инфраструктуры негативно влияет на существование вида. Это может привести к исчезновению барса из исконных мест обитания.
Как отмечает Грачев, фактически в настоящее время снежный барс обитает в черте современных границ города - в Бостандыкском и Медеуском районах. Животное является миролюбивым и без признаков агрессии, говорит ученый. Помимо этого, барс уже знаком с машинами, автодорогами. У ученых есть даже фото из фотоловушки, на котором барс изображен на фоне ночного города.
"В некоторых урочищах вокруг Алматы ирбисы встречаются уже с высоты 1200 м. Это примерно уровень Кок-Тобе! В основном, так низко ирбисы спускаются в зимнее время, но в местах, где фактор беспокойства со стороны человека минимален, эти хищники обитают и в летнее время.
Также мы предполагаем, что у ирбисов, обитающих вблизи крупного мегаполиса, начал формироваться поведенческий паттерн безбоязненного отношения к людям", - сообщил зоолог.
Животные при постоянном контакте с человеком перестали воспринимать его как врага, считает ученый.
На пользу пошла пандемия коронавируса - во время ограничительных мер, когда жители Алматы не могли посещать горы, барсы стали появляться в тех местах, где обычно было много людей, возвращаясь в привычные места обитания.
К слову, ученый отметил, что сами барсы могут болеть и умирать от коронавируса. Опасность в плане болезней для барса представляют люди, а также отдельные животные и бродячие собаки.
Также Грачев рассказал, что некоторые ирбисы имеют собственные фото-паспорта - ученые идентифицируют барсов по уникальному рисунку на шерсти.
Между тем популяция барсов находится под угрозой не только из-за болезней. По результатам социального опроса, проведенного среди жителей города Алматы, выяснилось, что проблемы города напрямую связаны с проблемами сохранения снежного барса в окрестных горах. Из-за загрязнения воздуха в городе и недостаточного количества парков и скверов жители Алматы тянутся в горы, мешая ирбисам.
"Иными словами, решение проблемы загазованности города и обеспечения горожан парками и скверами будет способствовать выживанию снежного барса", - считает зоолог.
Грачев отмечает, что нужно скорректировать зону заповедного режима, поскольку в настоящее время она не охватывает многие ключевые места обитания снежного барса. Строительство новых объектов туристической инфраструктуры в местах обитания снежного барса необходимо либо запретить, либо проводить с учетом мнения специалистов-зоологов.
"Действующие объекты туристического бизнеса, такие как высокогорный каток Медеу, горные курорты Шымбулак, "Ой-Карагай", "Лесная Сказка", Табаган, Алматау и так далее, получая экономическую выгоду от использования горных экосистем, должны участвовать в сохранении снежного барса, в соответствии с концепцией экосистемных услуг", - считает Алексей Грачев.
Поток туристов в горах, уверен он, нужно регулировать с учетом динамики популяций диких животных.
"Круглогодичное и стихийное пребывание людей в горах вокруг Алматы ограничивает доступ животных к зимним местообитаниям. Из-за сильнейшего фактора беспокойства животные вынуждены использовать труднодоступные и малопригодные участки, что сокращает шансы их выживания", - объяснил зоолог.
Он призвал воздержаться или ограничить посещение туристических троп в ущельях Аюсай, Алма-Арасан, БАО, Чин-Тургень, Каскелен с января по апрель - это время считается периодом размножения барсов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985875-snezhnye-barsy-stali-zhitelyami-almaty-zayavili-uchenye/