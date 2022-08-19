Любопытный снежный барс попал в фотоловушку в "Алтын Эмеле"
Опубликовано:
Забавные кадры с любопытным снежным барсом сняла фотоловушка, установленная в Национальном парке "Алтын Эмель". Видеозаписи были опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
На записях, снятых в нацпарке "Алтын Эмель" можно заметить, как снежный барс сначала подходит ближе к камере, а затем, глядя прямо в объектив, начинает играть с фотоловушкой.
Как пояснили сотрудники парка, животные попадают в кадр случайно, а ловушкой они интересуются как необычным явлением в лесу.
Отмечается, что для того, чтобы отслеживать передвижение диких животных, в нацпарке установлено 15 фотоловушек. По данным ведомства, снежные барсы довольно часто попадают в объектив.
Ранее в национальном парке "Алтын-Эмель" в кадр также попала семья снежных барсов из самки и двух ее детенышей, которые играючи дрались друг с другом.
Здесь же была замечена семья диких кабанов, которая вышла на прогулку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983967-lyubopytnyy-snezhnyy-bars-popal-v-fotolovushku-v-altyn-emele/