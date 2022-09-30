Пьяные россияне подрались в ночном клубе в Уральске. Их могут выдворить из страны
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Министерство внутренних дел Казахстана заявило о возможном выдворении из страны граждан России, устроивших драку в ночном клубе Уральска. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы МВД РК.
Как рассказали в полиции, в Уральске стражи порядка во время мониторинга камер наружного видеонаблюдения заметили драку мужчин возле одного из ночных клубов города.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлены и задержаны граждане России, которые в состояния алкогольного опьянения учинили драку между собой.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье 434 "Мелкое хулиганство", статье 440 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и статье 437 "Нарушение тишины" КоАП РК.
"Собранный материал будет рассмотрен в специализированном административном суде Уральска.
Вопрос о дальнейшем пребывании правонарушителей на территории РК будет решен по принятии окончательных решений по административным материалам", - сообщили в МВД.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990559-pyanye-rossiyane-podralis-v-nochnom-klube-v-uralske-ih-mogut-vydvorit-iz-strany/