Пьяные россияне подрались в ночном клубе в Уральске. Их могут выдворить из страны

Полицейское авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел Казахстана заявило о возможном выдворении из страны граждан России, устроивших драку в ночном клубе Уральска. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как рассказали в полиции, в Уральске стражи порядка во время мониторинга камер наружного видеонаблюдения заметили драку мужчин возле одного из ночных клубов города.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлены и задержаны граждане России, которые в состояния алкогольного опьянения учинили драку между собой.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье 434 "Мелкое хулиганство", статье 440 "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и статье 437 "Нарушение тишины" КоАП РК.

"Собранный материал будет рассмотрен в специализированном административном суде Уральска.

Вопрос о дальнейшем пребывании правонарушителей на территории РК будет решен по принятии окончательных решений по административным материалам", - сообщили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990559-pyanye-rossiyane-podralis-v-nochnom-klube-v-uralske-ih-mogut-vydvorit-iz-strany/