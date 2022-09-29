Досаев высказался о незаконной застройке на Каменском плато

Яблоневый сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района прокомментировал ситуацию по незаконному строительству и вырубке яблоневых садов на Каменском плато, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц Медеуского района попросила вернуть зону Р1 на Каменском плато, которая была переведена незаконно в Ж1 в 2014 году.

"За это время застройщик уничтожил большое количество гектаров яблоневых садов, сошли оползни. Сейчас ведется незаконная стройка, вместо ИЖС строится МЖК. На этом участке нет воды, канализации. Просим вашу поддержку", - заявила женщина.

По словам акима, он дал отдельное поручение по ситуации вырубки яблоневых садов на Каменском плато.

"Городской прокуратурой совместно с управлением экологии и окружающей среды проведена работа. По многим проектам мы заморозили стройку, подали соответствующие исковые требования и заявления в суды, для того чтобы завершить процессы. Вы правильно обратили внимание, что это произошло в 2014 году, когда были присоединены новые территории к городу из Талгарского района Алматинской области.

Такая же ситуация есть и в других районах, когда переводили с Р1 в Ж1. Мы приостановили незаконное строительство. Обратно просто так перевести целевое назначение не просто. Это бесконечное количество судебных исков. Количество выданных земельных участков за те годы составляет десятки тысяч", - сообщил аким.

Он отметил, что будет проведено дополнительное исследование по участкам с повышенным риском схода оползней, а также будут направлены соответствующие заявления в суды.

Досаев подчеркнул, что держит эту работу на особом контроле.

"Мы проведем дополнительное исследование по участкам с повышенным риском схода оползней, и направим соответствующие заявления в суды. Эту работу мы держим на особом контроле", - заявил аким.

Ранее алматинцы возмущались тем, что склоны гор активно застраивают коттеджами. Тогда Досаев пообещал запретить строительство на горных склонах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990176-dosaev-vyskazalsya-o-nezakonnoy-zastroyke-na-kamenskom-plato/