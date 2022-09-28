Снег прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана

Поздняя осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Актуальный прогноз погоды на среду, 28 сентября, опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет". По данным синоптиков, в Астане сегодня ожидается снег.

Согласно информации на сайте метеослужбы, сегодня в Астане ожидается дождь с переходом в снег, температура воздуха при этом составит +2...+4 градуса, а скорость ветра - от 5 до 10 метров в секунду.

В Алматы ожидается до +20...+22 градусов тепла, осадки синоптики не обещают. Скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду.

Теплая погода сохраняется и в Шымкенте - здесь столбики термометров поднимутся до +22...+24 градусов. Жителей третьего мегаполиса предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989922-sneg-prognoziruyut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/