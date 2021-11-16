Объявлены победительницы конкурса "Мисс Казахстан - 2021"

Айдана Ахантаева, Назерке Карманова и Екатерина Глубоковская. Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

В Алматы завершился финал конкурса "Мисс Казахстан". Главную корону в этом году завоевали сразу три участницы - Назерке Карманова, представляющая Актобе, Анна Глубоковская из Караганды и "Мисс Нур-Султан" Айдана Акантаева.

Как сообщается на официальной странице конкурса в Instagram, в этом году в честь 25-летнего юбилея "Мисс Казахстан" победительницами объявлены сразу три девушки.

Так, решением жюри и зрительским голосованием, Назерке Карманова теперь представит Казахстан на "Мисс мира".

Помимо Назерке Кармановой, в финале были отобраны еще две девушки, которые представят Казахстан на международных конкурсах "Мисс земля" и "Мисс Вселенная".

Так, "Мисс Караганда" Анна Глубоковская отправится на конкурс "Мисс земля".

"Мисс Нур-Султан" Айдана Акантаева будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Отметим, что в этом году на звание "Мисс Казахстан" претендовали 28 девушек – победительницы из областей и крупных городов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942513-obyavlena-pobeditelnitsa-konkursa-miss-kazahstan-2021/