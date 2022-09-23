Госномера с собственным кодом региона начали получать во всех новых областях Казахстана

Госномера. Иллюстративное фото: НАО "ГК "Правительство для граждан"

Госномера с собственным кодом региона начали получать во всех трех новых областях Казахстана. Об этом сообщает МВД на своем официальном сайте Polisia.kz. Ранее же стало известно, что данную услугу стали предоставлять жителям Абайской и Улытауской областей.

В ведомстве рассказали, что МВД начата регистрация транспортных средств в Абайской, Улытауской и Жетысуской областях с присвоением собственного кода региона на государственных номерных знаках.

"С сегодняшнего дня при регистрации авто жителям этих областей начали выдавать номера с новыми кодами регионов. Государственные регистрационные номерные знаки в области Абай имеют цифровое обозначение кода региона - 18, в области Жетысу - 19 и в области Улытау - 20", - отметили в министерстве.

Здесь добавили, что жители новых областей смогут зарегистрировать свои автомобили в любом спецЦОНе Казахстана. При этом гражданам не требуется замена старых государственных номерных знаков с прежними цифровыми обозначениями регионов на новые.

"С сентября для удобства граждан все заявки в ЦОНах на изготовление номеров повышенного спроса будут привязываться к их ИИНам (или БИНам - для юридических лиц) и оплаченным квитанциям.

Это позволит исключить риски, когда на один и тот же номер подается несколько заявок в разных регионах, и у граждан возникают вопросы в приоритетности их выдачи какому-либо лицу. Кроме того, это снизит коррупционные риски, так как в ЦОНах больше не будут заказывать престижные номера "впрок", а только по индивидуальным заказам граждан", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что госномера нового образца начали выдавать в Абайской и Улытауской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989376-gosnomera-s-sobstvennym-kodom-regiona-nachali-poluchat-vo-vseh-novyh-oblastyah-kazahstana/