Госномера с новым кодом начали выдавать в Абайской области

Автовладелец держит номер в руке. Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

C 21 сентября в Абайской области автомобилисты начали получать госномера на вновь регистрируемый транспорт с номером региона - 18. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областного акимата.

В ведомстве отметили, что ранее поставленные на учет авто могут продолжать ездить со своими прежними номерами.

"Первый госномер с регионом 18 был выдан автовладельцу сегодня утром", - сообщили в акимате Абайской области.

Напомним, 4 мая текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании трех новых областей.

Позже в МВД РК сообщили, что предлагается присвоение цифрового обозначения кодов регионов в следующем порядке: Абайская область - 18, Жетысуская - 19, Улытауская - 20.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, прежние номера на транспортных средствах водителям заменять не придется, несмотря на введение новых цифровых обозначений регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988929-gosnomera-s-novym-kodom-nachali-vydavat-v-abayskoy-oblasti/