Госномера нового образца начали выдавать еще в одном регионе Казахстана

Госномера. Фото: НАО "ГК "Правительство для граждан"

Государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 20-го региона начали выдавать в Улытауской области. Об этом сообщили в НАО "ГК "Правительство для граждан", передает корреспондент NUR.KZ.

В госкорпорации отметили, что данную услугу предоставляют в центре обслуживания населения, который располагается в Жезказгане.

По данным филиала организации, регистрация новых номерных знаков в Улытауской области началась 23 сентября. В целом в регион уже поступили около 200 госномеров нового образца.

"Жители области, которые раньше ездили с госрегистрационным номером Карагандинской области "09", будут продолжать ездить со старым номером до смены регистрации их транспортного средства", - отметили в "Правительстве для граждан".

Напомним, ранее стало известно, что госномера с новым кодом (18) начали выдавать в Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989297-gosnomera-novogo-obraztsa-nachali-vydavat-esche-v-odnom-regione-kazahstana/