"Больших прогнозов нет": Саясат Нурбек о рисках наплыва российских студентов в Казахстан

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, ожидается ли массовый перевод студентов из российских вузов в казахстанские, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурбек сообщил, что прогнозов по массовому переводу студентов из российских вузов в Казахстан нет.

"Для граждан других государств зачисление в наши вузы ограничивать мы не можем. Все в рамках законодательства будем рассматривать. Пока больших прогнозов нет, но есть серьезные ограничения – это физическая инфраструктура.

Наши вузы сейчас на пределе возможностей фактически работают. Но если вуз может принять любого иностранного гражданина, это будет решение вуза. Мы будем исходить строго из возможностей самих университетов", – добавил министр.

Между тем, по его данным, с мая этого года порядка 2,5 тыс. студентов приехали из России на продолжение учебы, либо переводом. Из Украины – 38 человек.

Ранее Саясат Нурбек объяснял, какие изменения могут произойти в сфере присуждения образовательных грантов в Казахстане.

Напомним, ранее в МИДе прокомментировали рост числа российских граждан, прибывающих в Казахстан, при этом подчеркнув, что за въездом осуществляется контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989343-bolshih-prognozov-net-sayasat-nurbek-o-riskah-naplyva-rossiyskih-studentov-v-kazahstan/