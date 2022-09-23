Распределять гранты в вузы по новой схеме планируют в Казахстане

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Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек на брифинге в СЦК рассказал, какие изменения хотят ввести в сфере присуждения образовательных грантов, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр заявил, что в Казахстане последние два года рождается большое количество детей, которых нужно будет охватить системой образования в будущем.

"В этом году мы выделили рекордное количество грантов - 88 тысяч - за последние 30 лет. На 19% больше, чем в прошлом году. Но даже ежегодное увеличение количества грантов все равно не будет давать возможность растущему населению получать доступ к высшему образованию.

Поэтому в поручениях, в послании президента мы переходим на модель дифференцированных грантов. Уже создана специальная рабочая группа по этому вопросу. Мы изучаем, мы хотим дать большему количеству людей дать возможность получать, если не полное, то частичные гранты – 30-50-75%", - добавил министр.

В итоге, считает он, увеличится доступ детей к высшему образованию.

"Другой системный механизм – мы возвращаемся и пересматриваем механизм студенческих кредитов. Это была неплохая модель. Реализовывалась с конца 90-х годов в Казахстане. Я сам учился по кредиту в ЕНУ, в 1999 году поступил. Но со временем модель заглохла. Мы сейчас пересматриваем эту модель. Понимаем, почему она не смогла стать устойчивой, и даем льготный (кредит - прим.ред.) под 2-3% годовых возможность кредитования", - пояснил спикер.

По его словам, этот механизм планируется внедрить со следующего года. К этому часу рассматриваются соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

"С 2024 года каждый ребенок будет иметь специальный накопительный счет, где будут накоплены деньги на образование. Комбинируя эти механизмы, мы будем компенсировать демографическое давление на нашу систему образования, давать меры социальной поддержи как можно большему количеству наших детей, чтобы они имели доступ к высшему образованию", - резюмировал Саясат Нурбек.

Он также прокомментировал высокую стоимость обучения в казахстанских вузах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989328-raspredelyat-granty-v-vuzy-po-novoy-sheme-planiruyut-v-kazahstane/