КГА прокомментировал "завышенные" тарифы на авиабилеты из Москвы в Алматы

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях стала распространяться информация о сильном завышении цен на перелет из Москвы в Алматы. Представители Комитета гражданской авиации прокомментировали эти сообщения в своем официальном Telegram-канале.

"В связи с распространением в социальных сетях информации касательно стоимости билетов по маршруту "Москва – Алматы" сообщаем, что стоимость билетов в распространяемой информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай по маршруту "Москва – Дубай" (авиакомпания Emirates) и "Дубай – Алматы" (авиакомпания Air Astana)", – отметили представители ведомства.

Как подчеркнули в КГА, на прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам "Москва – Алматы" и "Дубай – Алматы" тарифы не менялись.

Сообщается, что состоянию на 18:00 21 сентября:

стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании SCAT по маршруту "Москва (Внуково) – Алматы" от 24 сентября 2022 года составляет 253 688 тенге и от 29 сентября – 208 078 тенге.

и от 29 сентября – стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании Air Astana по маршруту "Дубай – Алматы" от 22 сентября 2022 года составляет 334 146 тенге.

Стоимость билетов на авиарейс "Москва – Алматы". Скриншот: t.me/caa_kaz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988961-kga-prokommentiroval-zavyshennye-tarify-na-aviabilety-iz-moskvy-v-almaty/