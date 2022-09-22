Стало известно, когда закончат строительство развязки на "Кульджинке" в Алматы

Строительство развязки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал о том, когда закончат строительство развязки на Кульджинском тракте в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал аким, строительство транспортной развязки "Кульджинский тракт с улицей Бухтарминская" будет завершено в декабре текущего года.

Напомним, движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пресечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом было открыто 21 ноября прошлого года.

Отмечалось, что открыто также движение по съездам с улицы Бухтарминская на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту открыт съезд на улицу Бухтарминская.

Предыдущий аким Бакытжан Сагинтаев обещал алматинцам открыть движение по этой развязке во всех направлениях в первом полугодии 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989023-stalo-izvestno-kogda-zakonchat-stroitelstvo-razvyazki-na-kuldzhinke-v-almaty/