Коды для автомобильных госномеров новых областей озвучили в МВД

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В Министерстве внутренних дел озвучили коды госномеров для автомобилей в Абайской, Жетысуской и Улытауской областях, передает корреспондент NUR.KZ.

В Казахстане для идентификации региона регистрации транспортного средства применяется соответствующее цифровое обозначение (сейчас – от 1 до 17).

"Цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках присваивается в зависимости от наименования региона на государственном языке в алфавитном порядке.

В этой связи предлагается присвоение цифрового обозначения кодов регионов госномеров вновь образовавшимся трем областям по аналогии в следующем порядке: Абайская область - 18, Жетысуская - 19, Улытауская - 20", - сообщили в МВД.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, прежние номера на транспортных средствах водителям заменять не придется, несмотря на введение новых цифровых обозначений регионов.

Напомним, ранее глава Министерства нацэкономики прокомментировал вопрос о том, какие цифровые коды на автомобили могут достаться трем новым созданным областям в Казахстане.

4 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании новых трех областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975187-kody-dlya-avtomobilnyh-gosnomerov-novyh-oblastey-ozvuchili-v-mvd/