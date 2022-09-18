"У нас захватило дух": полицейские Астаны рассказали, как сопровождали Папу Римского

Взвод мотополиции. Фото: polisia.kz

Сотрудники специального взвода мотополиции сопровождали Папу Римского Франциска во время его визита в Казахстан. Они рассказали о том, как готовились к встрече высокого гостя, и как понтифик поблагодарил их за службу, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Столичная мотополиция – это специальный взвод, который на мотоциклах сопровождает особо охраняемых гостей.

"В первые минуты начала движения, когда выезжаем на сопровождение, чувствуется волнение. А дальше все происходит на автомате, опыт берет свое.

На этот раз мы сопровождали Папу Римского. На кортеж выезжаю уже в пятый раз. За эти годы сопровождал много президентов различных стран и охраняемых лиц", – рассказал старший инспектор эскортного взвода Арыстан Смаилбеков, который уже больше десяти лет служит в специализированном батальоне.

По его словам, каждый раз перед государственным визитом полицейские заранее отрабатывают маршруты передвижения охраняемых людей, их место проживания, посещения и так далее.

Полицейский на мотоцикле. Фото: polisia.kz

"Перед приездом гостей мы проводим тренировки. Обычно репетируем на плацу, бывает, выезжаем в город. Командир взвода распределяет нас. На тренировки может уйти месяц, а может и два.

Перед встречей Папы Римского мы репетировали почти месяц. Все прошло на высшем уровне. Он даже остановился и поблагодарил нас. Для нас это большая честь", – отметил полицейский.

Как рассказал один из инспекторов спецбатальона Алексей Ногай, "самое волнительное и опасное – держать расстояние спереди и по бокам".

Полицейские сопровождают автомобиль. Фото: polisia.kz

При сопровождении сотрудники передвигаются в колонне. Для них важная часть сопровождения – не сойти с маршрута и держать равновесие. При этом важно следить за безопасностью охраняемого.

"Сопровождение первых лиц – дело напряженное и ответственное. Главное – не упасть лицом в грязь. Со стороны кажется, что легко, а на самом деле не все так просто. Как говорится, мотоцикл — это не машина, и управление мотоциклом имеет свои особенности. При маневрах особенно чувствуется, ведь у него два колеса. Безусловно, нас этому обучают, и не один день.

Когда Папа Римский обратился к нам, у нас захватило дух, потому что по протоколу такого не было. Затем он нам вручил памятные медали", – рассказал капитан полиции.

Медали от Папы Римского. Фото: polisia.kz

Отмечается, что в столичный полицейский кортеж входит 16 мотоциклистов, и еще двое находятся в резерве. При сопровождении, если происходит какое-то ЧП, на замену выезжают резервные мотополицейские.

Само мотопатрулирование производится только в теплое время года. В остальные дни полицейские спецбатальона занимаются основной деятельностью – патрулируют улицы, регулируют на закрепленных участках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988374-u-nas-zahvatilo-duh-politseyskie-astany-rasskazali-kak-soprovozhdali-papu-rimskogo/