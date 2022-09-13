Полиция Нур-Султана перешла на усиленный режим несения службы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие три дня столичные полицейские будут работать в усиленном режиме несения службы. Такие меры принимаются в связи с прибытием в город большого количества гостей со всего мира, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

С 13 сентября личный состав полиции Нур-Султана переведен на усиленный вариант несения службы.

Отмечается, что это сделано для должного обеспечения общественного порядка и безопасности на дорогах столицы, а также для своевременного предупреждения и пресечения правонарушений в период VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Также представители МВД подчеркнули, что из-за прибытия в Нур-Султан большого количества гостей со всего мира, в общественных местах, на улицах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий были приняты дополнительные меры безопасности.

"С 13 по 15 сентября в рамках проведения съезда ожидается прибытие Папы Римского. В связи с тем, что делегация будет сопровождаться мотоциклистами эскорта, в период прохождения официально охраняемой колонны будет ограничено движение на 3-5 минут.

В основном это проспект Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел и Кунаева", – сообщил начальник Управления административной полиции столичного ДП Елжан Чупеков.

Для передвижения участников мессы вместе с волонтерами и сопровождающими, которое состоится 14 сентября, были организованы специальные автобусы.

Кроме того, завтра в столицу с государственным визитом прибывает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

"Делегация также будет сопровождаться эскортом. Департамент полиции Нур-Султана просит жителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять общественный порядок", – отметили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987550-politsiya-nur-sultana-pereshla-na-usilennyy-rezhim-neseniya-sluzhby/