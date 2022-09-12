Си Цзиньпин посетит Нур-Султан по приглашению Токаева

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

14 сентября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства "Борт №1".

Ожидается, что лидеры Казахстана и Китая обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

Кроме того, по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, что в феврале текущего года Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находился с рабочим визитом в Пекине.

В рамках февральского визита Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987318-si-tszinpin-posetit-nur-sultan-14-sentyabrya/