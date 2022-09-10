Несколько улиц из-за гонки закрыли в Алматы

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Алматинцев и гостей города предупредили об ограничении движения из-за проведения соревнований, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Из-за предстоящей гонки самодельных болидов с 22:30 9 сентября (пятница) до 03:00 12 сентября (понедельник) будет временно перекрыто движение:

в северном направлении по улице Достык от улицы Сатпаева до проспекта Абая;

в южном направлении по улице Достык от проспекта Абая до улицы Сатпаева;

по улице Сатпаева от проспекта Достык до улицы Валиханова в западном направлении.

Напомним, что минувшей ночью в Алматы была перекрыта улица Розыбакиева в связи с проведением дорожного ремонта.

Также жителей Алматы предупреждали о перекрытии ряда участков улицы Саина до 14 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987123-neskolko-ulits-iz-za-gonki-zakryli-v-almaty/