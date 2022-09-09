Улицу Розыбакиева временно перекроют в Алматы

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О временном перекрытии улицы Розыбакиева предупредили жителей и гостей южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В связи с проведением дорожных работ с 22:00 9 сентября (пятница) до 06:00 10 сентября (суббота) участок улицы Розыбакиева от проспекта Абая до улицы Шевченко будет полностью перекрыт для движения автомобилей.

В Управлении городской мобильности сообщили, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что две набережные и новые пешеходные зоны появятся в Алматы, об этом рассказал аким города Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986983-ulitsu-rozybakieva-vremenno-perekroyut-v-almaty/