Барана продали за 40 тысяч долларов в Туркестанской области

Фото: Otyrar.kz

Фермер из Байдибекского района Аманулла Айтаханов рассказал акиму Туркестанской области Дархану Сатыбалды о крупной сделке. Предприниматель заявил, что продал барана по цене квартиры, передает Otyrar.kz.

Глава региона с рабочим визитом прибыл в Байдибекский район, где встретился с местными жителями, бизнесменами и овцеводами.

Предприниматель Аманулла Айтаханов удивил акима своим рассказом. По словам мужчины, недавно он продал кошкара гиссарской породы по цене квартиры - за 40 тысяч долларов (около 19 млн тенге).

Фото: Otyrar.kz

К слову, данная порода отличается крупным телосложением, высоким ростом, массивным курдюком и особой выносливостью.

"Мне выделили грант на развитие бизнеса. Да, одного кошкара я продал за 40 тыс. долларов. Купили его в Сарыагаше. Вес кошкара - около 200 кг. Есть еще кошкары, за них я прошу не меньше 20 тыс. долларов", - отметил фермер.

Аким Туркестанской области пожелал предпринимателю удачи и еще большего пополнения поголовья.

Напомним, ранее сообщалось о продаже в Туркестанской области другого барана тоже за 40 тыс. долларов. А еще один гиссарский кошкар по кличке Миллион принес хозяину 10 тыс. долларов за победу на международной выставке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986753-barana-prodali-za-40-tysyach-dollarov-v-turkestanskoy-oblasti/