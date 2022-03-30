200-килограммовый баран принес хозяину 10 тысяч долларов в Туркестанской области

Фото: Otyrar.kz

Гиссарский кошкар по кличке "Миллион" восхитил присутствующих на выставке племенных баранов в Туркестанской области. Весит он больше 200 килограммов, рост составляет 180 сантиметров, передает Otyrar.kz.

Фермер из Сарыагашского района купил барана в Кыргызстане за 30 тысяч долларов. На международной выставке племенного овцеводства казахстанец получил приз за победителя - 10 тысяч долларов (4,7 млн тенге).

Выбирали лидеров по 45 номинациям. Призовой фонд составил 12 миллионов тенге.

Аким Сарыагашского района Мухит Отрашиев отметил, что подобные мероприятия помогают местным фермерам обмениваться опытом с животноводами других стран.

"Международная выставка племенного овцеводства собрала в Туркестанской области лучших животноводов из 8 областей Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Франции, Монголии. Всех, кто принял участие в выставке, поздравляю с праздником весны!" - сказал Мухит Отрашиев.

Второе место занял кошкар шымкентского фермера Бахтияра Бабажанова. Вес барана по кличке "Крокодил" - 193 килограмма. Хозяин получил 500 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962837-200-kilogrammovyy-baran-prines-hozyainu-10-tysyach-dollarov-v-turkestanskoy-oblasti/