Барана по цене квартиры продали в Туркестанской области

Кадр из видео: Анвар Рустемов/YouTube

В Туркестанской области продали барана по цене квартиры. Впервые в истории страны племенной скот купили за такую рекордную сумму, передает Otyrar.kz.

Баран по кличке Каштан был продан за 18 млн тенге. Он является представителем крупной породы, славящейся своим генетическим потенциалом. Рост барана составляет 1 метр и 5 сантиметров.

Новым владельцем стал местный фермер Куаныш Мыктыбаев.

Упомянул о рекордно высокой сумме сделки и блогер Анвар Рустемов на своем YouTube-канале.

"Такая сделка за наличные деньги исторически в мясо-сальной происходит впервые. Много кто кошкара не отдает за миллион, за 60 тысяч долларов, за 100 тысяч долларов. Фактически за наличку такая сделка проходит в первый раз", - отмечает он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947176-barana-po-tsene-kvartiry-prodali-v-turkestanskoy-oblasti/