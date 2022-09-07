"Нет должного контроля": Смаилов назвал причины проблем с ГСМ в Казахстане

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Глава кабмина Алихан Смаилов провел сегодня совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и углем, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

По словам главы правительства, напряженная ситуация вокруг ГСМ сложилась из-за отсутствия должной координации между центром и регионами.

В частности, как отметил Смаилов, со стороны Министерства энергетики и "КазМунайГаза" нет четкой синхронизации по логистике, отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и необходимым объемам нефтепродуктов в регионах. Кроме того, компания "Казахстан темир жолы" не смогла обеспечить своевременную поставку цистерн на НПЗ и не скорректировала графики подачи подвижного состава.

"Несмотря на введенный запрет, бензин и дизельное топливо вывозились под видом других товаров. К примеру, экспорт печного топлива вырос в 11 раз. Это означает, что со стороны Министерства энергетики нет должного контроля за данным вопросом", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также добавил, что при попустительстве со стороны "КазМунайГаза" частными "давальцами", не являющимися недропользователями, осуществлялась переработка нефти на НПЗ, что привело к продаже нефтепродуктов по завышенным ценам.

Он также подчеркнул, что из-за отсутствия четкого механизма определения операторов льготного ГСМ в регионах создаются условия для выбора "привилегированных" компаний. Кроме того, Минэнерго не установлена предельная стоимость льготного топлива, поэтому цена формируется на усмотрение оператора.

"Все эти факты привели к искусственной нехватке дизтоплива в регионах и росту цен", – отметил премьер-министр, добавив, что за допущенные пробелы в работе к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены уполномоченные лица Минэнерго, КМГ, ТОО "Petrosun" и АНПЗ.

Для исключения непродуктивных посредников Смаилов поручил нормативно урегулировать вопросы обеспечения сельхозпроизводителей льготным ГСМ с установлением предельной суммы маржи и конечной стоимости.

"Приоритет должен отдаваться компаниям, имеющим заправочные станции в районах и отдаленных населенных пунктах", – отметил Смаилов.

Кроме того, премьер-министр поручил обеспечить рациональную логистику ГСМ, в том числе для нужд сельского хозяйства – от НПЗ до хранилищ и АЗС в регионах, рассмотреть вопрос снижения ж/д тарифов для транспортировки ГСМ в период посевной и уборочной кампаний, а также создать региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими АЗС для недопущения необоснованного повышения цен и перетоков нефтепродуктов.

В части обеспечения регионов углем глава правительства поручил заблаговременно проработать вопрос недопущения необоснованного роста розничных цен на местах и принять незамедлительные меры по плановой поставке твердого топлива, особенно в отдаленные районы.

Отметим, на совещании премьер-министр также пригрозил чиновникам "кадровыми решениями" из-за роста цен на продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986533-net-dolzhnogo-kontrolya-smailov-nazval-prichiny-problem-s-gsm-v-kazahstane/