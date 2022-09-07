"Работа провалена": Смаилов пригрозил чиновникам увольнениями из-за ситуации с сахаром

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Совещание по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания и ГСМ провел глава кабмина Алихан Смаилов, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что ведомством разработаны новые подходы по стабилизации и фиксации цен на ряд социально значимых продуктов питания.

Так, в рамках имеющихся оборотных средств планируется профинансировать новый механизм обеспечения сахаром, который позволит не только насытить рынок, но и развить сахарную отрасль в целом. Сахарные заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца в размере 136 тыс. тонн и обеспечить постоянную переработку в течение года.

В свою очередь заводы примут четкие встречные обязательства по фиксированию на 1 год отпускной цены в размере 460 тенге/кг, обязательной модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли.

Для фиксации цен на картофель и морковь достигнуты договоренности с крупнейшими производителями Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей по предоставлению им оборотных средств до 4 млрд тенге. Это позволит обеспечить рынок необходимым объемом овощной продукции по фиксированной цене.

Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Новые меры будут приняты и в отношении молочной продукции, гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, яиц, социального хлеба, муки, соли, говядины и мяса кур.

Премьер-министр отметил, что новые подходы, предложенные министерством торговли, в целом поддерживаются. При этом, по его словам, госорганами и акиматами ранее был допущен ряд недоработок, из-за чего они не справились с задачей стабилизации цен на продовольственные товары.

Он подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования "оборотной схемы" до 100 млрд тенге, однако 10 регионов до сих пор этого не сделали.

"Объемы продукции в стране есть. Производители готовы контрактоваться, но 26,3 млрд тенге не задействованы и находятся на счетах социально-предпринимательских корпораций. Акиматам до конца сентября нужно обеспечить финансирование "оборотной схемы" до заданного показателя", – отметил премьер-министр.

Также Алихан Смаилов заострил внимание на формальном характере контроля за торговыми надбавками и неэффективной работе региональных комиссий по расследованию посреднических цепочек.

"Упущена работа по выявлению непродуктивных посредников, что приводит к их увеличению. В результате, мы наблюдаем постоянный рост цен", – подчеркнул премьер-министр.

По итогам проведенного анализа Минторговли составлен рейтинг акиматов в части эффективности работы по сдерживанию цен. Последние места в нем занимают Туркестанская и Западно-Казахстанская области.

В этих регионах, по словам Алихана Смаилова, плохо контролируется как розничная торговля, так и оптовый рынок, слабо проводится работа по прямым поставкам сельхозпродукции. При этом отмеченные факты характерны и для других областей.

Отдельно премьер-министр отметил деятельность министерства сельского хозяйства, в том числе в вопросе обеспечения страны сахаром.

"Можно сказать, что эта работа министерством была провалена. Квотированием не удалось вовремя стабилизировать внутренний рынок, так как не было должной организации. Кроме того, сказалась длительность принятия решений руководством ведомства. В итоге страна столкнулась с ажиотажем", – подчеркнул Смаилов.

Так, по его словам, со стороны министерства не осуществляется должная координация акиматов и организаций по своевременной контрактации на поставку данной продукции, слабо ведется работа и по контролю за своевременным пополнением стабилизационных фондов в регионах.

"В случае дальнейшего неисполнения или такой формальной работы будем принимать кадровые решения по регионам и министерствам", – сказал премьер-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986522-sderzhivat-tseny-na-produkty-i-gsm-v-kazahstane-budut-po-novomu/