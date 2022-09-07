Историю обратившегося к Токаеву костанайца озвучили в суде

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К президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время поездки в Костанайскую область с личной проблемой обратился местный житель. Историю мужчины озвучил областной суд на своем официальном сайте.

По информации ведомства, житель Костанайской области Шарафутдинов обратился к главе государства, отметив, что сотрудники акимата подделали подписи на документах, на основании которых суды вынесли решения, и он потерял дом своего дедушки.

Как пояснили в суде, спорный дом в 90 кв.м. принадлежал Маливец, имевшего двух дочерей - Шарафутдинову и Бережецкую.

В 1984 году Маливец подарил дом старшей дочери - Бережецкой (договор дарения от 17.08.1984 года, заверен нотариусом).

По договору дарения владелец безвозмездно передал недвижимость в собственность.

Распоряжением Кустанайской городской администрации от 11.11.1994 года Бережецкой предоставлено право пожизненного наследуемого владения на занятый домом участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Бережецкая с 1976 года проживает в России. В суде она подтвердила, что разрешила своей сестре жить в доме, но в 1991 году через суд добилась решения о ее выселении.

В 2003 году Маливец умер.

В 2018 году Бережецкая получила госакт на право частной собственности на участок.

Шарафутдинова, имея оригиналы всех правоустанавливающих документов, достоверно знала, что отец подарил дом старшей сестре.

В 2019 году Шарафутдинова обратилась в суд с иском к Бережецкой о признании права собственности на дом. Позже сама просила оставить иск без рассмотрения, отозвав его.

В 2020 году Бережецкая продала дом Айкадамовой за 3,5 млн тенге. Но Шарафутдинова не впустила в дом покупателя, которая обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и выселении Шарафутдиновых.

Шарафутдинова направила встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Истец посчитала, что ее сестра не имеет права владеть домом с участком в Казахстане, так как является иностранной гражданкой. Но в Земельном кодексе такого запрета нет, отметили в суде.

"Суд с выездом на место установил, что Шарафутдиновы не проживают в спорном доме, зарегистрированы по другому адресу. Дом долгое время пустует, находится в заброшенном состоянии. Это подтверждается фотографиями, показаниями соседей, рапортом участкового инспектора и актом судебного пристава.

Право собственности на дом влечет за собой право собственности на занимаемый им участок. Эти права неотделимы друг от друга (п.1 ст.52 Земельного кодекса).

Договор дарения - основание возникновения права собственности у Бережецкой - Шарафутдинова не оспаривала", - сообщили в Костанайском областном суде.

В итоге суд удовлетворил иск Айкадамовой и выселил Шарафутдиновых. Шарафутдиновой отказано в иске о признании договора купли-продажи недействительным.

Это решение в апреле 2021 года апелляция оставила в силе.

"Оспорила эти судебные акты Шарафутдинова только через 10 месяцев, то есть она пропустила срок обжалования - 6 месяцев, обратившись в кассацию на 4 месяца позже положенного по закону срока.

Верховный суд в связи с этим возвратил ходатайство Шарафутдиновой о пересмотре судебных актов", - пояснили в суде.

Здесь добавили, что ранее правоохранительными органами были тщательно проверены доводы обратившегося по факту мошеннических действий и подделке документов. Они не нашли своего подтверждения и уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Напомним, ранее пресс-служба президента опубликовала видео разговора Касым-Жомарта Токаева с жителем Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986532-istoriyu-obrativshegosya-k-tokaevu-kostanaytsa-ozvuchili-v-sude/