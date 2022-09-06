Девушки стали чаще оставлять свою фамилию при заключении брака в Казахстане

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Казахстанские девушки стали чаще оставлять свою фамилию при заключении брака. Об этом во время брифинга в РСК рассказала руководитель отдела РАГС аппарата акима Турксибского района Алматы Жанна Дюсембаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Такая тенденция увеличилась в связи с тем, что у нас происходит возрождение национальных традиций. В последнее время девушки, когда регистрируют брак, оставляют свою фамилию. Могу пояснить, почему.

Фамилия супруга идет от "большого дедушки", поэтому получается, что на сегодняшний день, когда сноха произносит фамилию супруга, она употребляет имя деда. Это, как мы знаем, по мусульманским традициям не совсем корректно", - объяснила спикер.

Поэтому, резюмировала она, девушки, в основном, оставляют свою фамилию, вступая в брак.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сократили сроки регистрации брака - теперь желающие пожениться казахстанцы будут ждать всего 15 дней со дня подачи заявления, вместо 30 дней, которые были предусмотрены законом раньше.

Также жители Алматы стали давать редкие и необычные имена своим детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986378-devushki-stali-chasche-ostavlyat-svoyu-familiyu-pri-zaklyuchenii-braka-v-kazahstane/