Алматинцы стали давать детям необычные имена

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О необычных именах для новорожденных рассказала во время руководитель отдела РАГС аппарата акима Турксибского района Алматы Жанна Дюсембаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одно из необычных имен - Вирсавия, за 30 лет работы я впервые встретила это имя. Мне было интересно, я начала смотреть в интернете. Оказалось, это имя королевы. Второго ребенка в этой же семье назвали Вилария. Это тоже относится к именам королевской особы.

Сейчас увеличивается количество имен, которые прописаны в исламе. Появилось большое количество детей с именем Адам, хотя раньше это было редкое имя", - говорит Жанна Дюсембаева.

Кроме того, спикер напомнила нашумевшую историю, когда родители хотели дать ребенку имя Плов в коробочке. По словам Дюсембаевой, в ответ на отказ РАГСа семья подавала жалобы и обращения в Министерство юстиции.

Также руководитель отдела РАГС отметила увеличение количества регистрации рождения - за неполный 2022 год прибавление по Турксибскому району составило более чем 3,5 тысячи новорожденных. А, к примеру, в самом густонаселенном районе города, Алатауском, прибавление составляет на сегодня 6000 младенцев.

Помимо этого, сообщается, что теперь родители могут зарегистрировать рождение ребенка посредством смс-уведомлений. Также предусмотрена возможность присвоения двойных имен и отчеств через дефис. К примеру, если отца зовут Али-Аскар, отчество можно будет присвоить Али-Аскарович или Али-Аскарулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986377-almatintsy-stali-davat-detyam-neobychnye-imena/