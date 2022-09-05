Растрогавший соцсети дедушка из Павлодара получил обещанный "Запорожец" (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kolesa_pavlodara

Пенсионеру из Павлодара, который разбил свой "Запорожец" в результате ДТП, пригнали другой автомобиль такой же марки. Ключи от своей машины вручил врач из Семея Асылбек Андабаев.

Видео момента встречи Ефима Никитича с Асылбеком Андабаевым в Павлодаре появилось в соцсетях. Пенсионер получил от врача из Семея ключи и документы на более новый "Запорожец".

"Как и обещал, Асылбек Андабаев 4 сентября 2022 года вручил ключи от машины. Ефим Никитич довольный. Делайте добро, и оно вам непременно вернется!" - отметил автор поста.

Пенсионер поблагодарил за подарок.

"Живите долго, дедушка. Ездите на счастье, на радость. И поосторожней. Будьте здоровы, не болейте", - пожелал семейчанин.

Напомним, ранее попавший в ДТП в Павлодаре и расстроенный дедушка на "Запорожце" растрогал соцсети. Позже житель Семея пообещал подарить пенсионеру более новый автомобиль такой же марки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986145-rastrogavshiy-sotsseti-dedushka-iz-pavlodara-poluchil-obeschannyy-zaporozhets-video/