Базовую пенсию повысят в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Размеры базовой пенсии и максимального дохода для исчисления солидарных пенсий повысят в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Накануне в своем послании глава государства заявил о повышении размера минимальной заработной платы и перезагрузке пенсионной системы.

По словам Токаева, следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

В связи с этим в Минтруда напомнили, что сегодня в Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ, которая формируется за счет пенсионных накоплений работника.

При этом отмечается, что система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

Поэтому, как сообщили в министерстве, в целях повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования:

в период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров;

с 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

"Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет – со 109 до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985860-bazovuyu-pensiyu-povysyat-v-kazahstane/