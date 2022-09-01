Токаев: Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

"В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя.

Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан.

На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985601-tokaev-v-strane-iznosheny-dve-treti-setey-elektrosnabzheniya/