Сообщение о мужчине, потерявшемся в камыше в Атырауской области, оказалось ложным

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Сотрудники ДЧС Атырауской области вели поиски мужчины, потерявшегося в камышах, но позже оказалось, что сообщение с просьбой о помощи оказалось ложным – его сделал подросток. Мать нарушителя оштрафовали, передает "МИА Казаинформ".

"Житель города Атырау 2006 года рождения сообщил, что потерялся среди тростниковых зарослей камыша в прибрежной зоне Каспийского моря. К поискам незамедлительно были привлечены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и полицейские. Телефон, с которого пропавший позвонил, был отключен.

Позже было установлено, что сообщение является ложным, поисковые работы были приостановлены", – рассказали в пресс-службе областного ДЧС.

Сообщается, что подростка и его родителей доставили в управление полиции города Атырау. На мать нарушителя составлен протокол по части первой статьи 438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб".

Ее оштрафовали на 84 тыс. тенге.

Напомним, вчера сообщалось, что спасатели Атырауской области ищут мужчину, заблудившегося в тростниковых зарослях у Каспийского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985406-soobschenie-o-muzhchine-poteryavshemsya-v-kamyshe-v-atyrauskoy-oblasti-bylo-lozhnym/