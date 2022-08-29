Заблудившегося в тростниковых зарослях у Каспия мужчину ищут в Атырауской области

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Спасатели Атырауской области ищут мужчину, заблудившегося в тростниковых зарослях у Каспийского моря. За помощью мужчина обратился этой ночью, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали в ДЧС региона, ночью в полицию на телефон 102 позвонил мужчина. Он сообщил, что заблудился в тростниковых зарослях в прибрежной зоне Каспийского моря в районе полуострова Пешной пригородного Дамбинского сельского округа.

Поисками занялись сотрудники департамента по ЧС региона и полицейские.

Однако пока мужчина не найден, а телефон, с которого звонили в полицию, отключен.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Нур-Султане подростка с аутизмом привезли в полицию в Косшы. Ребенка, разгуливавшего вдоль кольцевой дороги, заметила автоледи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985347-zabludivshegosya-v-trostnikovyh-zaroslyah-u-kaspiya-muzhchinu-ischut-v-atyrauskoy-oblasti/