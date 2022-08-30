Мелеющий Каспий снял на видео казахстанский блогер

Берег Каспийского моря. Кадр из видео: facebook.com/azamat.sarsenbaev

Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев снял очередное завораживающее по красоте видео, в котором, тем не менее, затронул экологическую проблему – обмеление Каспийского моря.

Новое видео Саренбаев выложил на своей странице в Facebook. На записи с высоты птичьего полета можно увидеть берег Каспийского моря. Также на кадрах видна широкая полоска сухой земли, которая раньше была покрыта водой.

"Мелеющий Каспий. Мелководный залив Кендерли, сердце сжимается при виде того, как море отходит от берега.

Вода отошла от песчаного берега минимум на 50 метров", – написал блогер под видео.

Ранее казахстанец уже снимал несколько роликов на ту же тему. В ноябре прошлого года он показал кадры, где видно, как люди и животные ходят по территории, на которой почти не осталось воды.

Кроме того, уже в апреле этого года мужчина показывал обмелевший берег Каспия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985382-meleyuschiy-kaspiy-snyal-na-video-kazahstanskiy-bloger/