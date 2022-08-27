Куда казахстанцы могут пожаловаться на нарушения в продаже дизтоплива
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Министерство энергетики Казахстана и крупные сети АЗС создали линию поддержки клиентов. Теперь казахстанцы могут направить свои вопросы, жалобы и предложения по поводу дизельного топлива на заправках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики РК о нарушениях на заправках страны", – отметили представители ведомства.
Сообщается, что за горячей линией Минэнерго закреплен оператор, который будет отслеживать и анализировать все поступающие обращения.
"После проверки достоверности поступившей информации от граждан все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы", – добавили в министерстве.
Казахстанцев призвали сообщать о нарушениях со стороны АЗС или о незаконной продаже топлива.
Линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильному телефонам, а также в мессенджерах.
Call-center:
- городской: +7 (7172) 78-69-55;
- мобильный: +7 (708) 812-02-31;
- Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31.
Кроме того, в Минэнерго предоставили контакты горячих линий крупных АЗС Казахстана.
Qazaq Oil и КазМунайГаз
- Call-center: 9911
- Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46
- Instagram: azs_qazaq_oil
Sinooil
- Call-center: 8-800-070-01-80
- Instagram: sinooil.kz
Helios
- Центр поддержки: 8-800-080-5444
- Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39
- Instagram: helios_kz
- Для городских телефонов в зависимости от регионов helios.kz/kontakty
Газпромнефть
- Call-center: 8-800-080-10-08
- Instagram: gazpromneft_kz
Ранее разработчик приложения Ashyq Виталий Пустовойтенко предложил решение проблемы учета отпуска топлива на АЗС в Казахстане. Он заявил, что можно внедрить приложение, которое будет это контролировать.
Также напомним, что министр энергетики Болат Акчулаков объяснял, почему в некоторых регионах Казахстана возник дефицит дизеля на АЗС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985116-goryachuyu-liniyu-dlya-zhalob-na-narusheniya-v-prodazhe-diztopliva-na-azs-zapustili-v-kazahstane/