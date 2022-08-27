"Выкинули на улицу": педагоги Казахстана пожаловались на сокращение нагрузки (видео)

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В новом учебном году Минпросвещения сократило нагрузку на некоторые школьные предметы. Многие учителя остались недовольны подобными реформами, так как теперь часть педагогов остается практически без работы.

В школах Казахстана отменили самопознание и сократили часы русского языка в классах с казахским языком обучения, передает телеканал "Астана". Отмечается, что некоторые учителя остались совсем не у дел, другие же потеряли нагрузку, а вместе с ней и привычный заработок.

Педагоги начали высказываться в социальных сетях.

"Министерство просвещения закинуло перед началом учебного года просто бомбу, оставив учителей русского языка и литературы в казахской школе без нагрузки, то есть сократив ее вдвое. Это сокращение заработной платы, а это человеческая судьба. У нас практически в каждой казахстанской семье сейчас кредиты, ипотеки", – сообщила в опубликованном видео одна из учителей.

В комментариях к видео пользователи подтвердили, что такая же участь настигла и других предметников.

"Меня, как преподавателя самопознания, просто выкинули на улицу! Куда идти? Что делать? Муж болен онкологией, сын – студент, дочь – ученица 5-го класса", "Сейчас речь идет не только об учителях русского языка. От сокращения в этом году пострадали и учителя английского языка, и физкультуры, самопознания", "У нас в русской школе сократили казахский язык в среднем и старшем звене. Хотя казахский язык – государственный. Тоже бомба, все в шоке!" – отметили комментаторы.

В Министерстве просвещения прояснить ситуацию с нагрузкой педагогов не смогли. От комментариев отказались и в столичном управлении образования. Они заявили только, что "в Нур-Султане такой проблемы нет".

При этом, как считает экономист Арман Байганов, тратить бюджетные деньги на "ненужные" предметы нерационально.

"Нет необходимости тратить бюджетные средства, необходимо более эффективно их использовать. На те предметы, которые менее востребованы в нынешних реалиях, думаю, надо перенаправить эти средства на те предметы, которые больше пригодятся", – заявил эксперт.

Сами педагоги отмечают, что не против переквалифицироваться, но сделать это в столь короткий срок просто невозможно.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году работники администрации школ и учителя начнут работать в формате пятидневки, а сами занятия продлили до 31 мая.

По словам министра просвещения, это позволит снизить нагрузку на учеников.

"150 тысяч педагогов могут также использовать высвободившиеся дни по своему желанию", – заявил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985085-vykinuli-na-ulitsu-pedagogi-kazahstana-pozhalovalis-na-sokraschenie-nagruzki-video/